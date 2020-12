Perchè il giorno di Santo Stefano è festa?

Lo Stato italiano, nel 1947, decise di rendere festivo il giorno dopo Natale, mentre prima era un normale giorno lavorativo.

Il giorno festivo non è legato alla ricorrenza del Santo, ma esiste allo scopo di allungare le feste di Natale, come ad esempio il lunedì dell’Angelo, ossia la Pasquetta, che è stata stabilita per lo stesso motivo.

La Chiesa, il 26 dicembre, ricorda Santo Stefano. La celebrazione liturgica di Santo Stefano è stata da sempre fissata al 26 dicembre, subito dopo il Natale, perché nei giorni seguenti alla manifestazione del Figlio di Dio, furono posti i più vicini nel suo percorso terreno e primi a renderne testimonianza con il martirio.

Così al 26 dicembre c’è santo Stefano primo martire della cristianità, segue al 27 San Giovanni Evangelista, il prediletto da Gesù, autore del Vangelo dell’amore, poi il 28 i Santissimi Innocenti, bambini uccisi da Erode con la speranza di eliminare anche il Bambino di Betlemme.