Vitamin Store di Asti è aperto con super promo sugli integratori per rinforzare le difese immunitarie

Vitamin Store, il negozio di integratori alimentari per lo sport e per il benessere, è aperto e vi aspetta in corso Savona 143, ad Asti.

Non solo è aperto, ma vi aspetta con offerte speciali e sconti per affrontare al meglio la stagione invernale alle porte. Non solo prodotti da super sportivi, da Vitamin Store trovate anche integratori molto importanti in questo periodo per rinforzare il sistema immunitario per tutti, che viviate di sport o che preferiate altre attività: in corso c’è la super promo con Vitamina C e il multivitaminico Power Vit che, abbinati, aiutano a sentirsi meglio e lottare contro i malanni di stagione. Ma da Vitamin Store ci sono anche antiossidanti, omega3, tantissimi prodotti che aiutano a stare bene, che potrete acquistare sempre seguiti da Nicolas Perrino, che saprà darvi preziosi consigli per ogni vostra esigenza.

E non fatevi demoralizzare se le palestre sono chiuse: non smettete di fare attività sportiva, nei limiti previsti dai DPCM, e ricordate sempre di tutelare la vostra salute, integrando e prendendosi cura di voi stessi. Prendersi di cura di sè significa anche acquistare i giusti integratori alimentari, affidandosi a chi sa dare consigli personalizzati: diffidate dall’acquisto online, scegliete la professionalità di chi, come Nik, lavora da una vita nel settore e che vi garantisce prezzi imbattibili.

Vitamin Store vi aspetta ad Asti il lunedì dalle 15 alle 19.30, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Nik è anche disponibile su appuntamento (anche oltre all’orario del negozio) e per eventuali spedizioni: per informazioni chiamare il 393.5906967.