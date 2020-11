Villanova d’Asti: bando per l’acquisto di kit pannolini lavabili

È di 2.000,00 euro lo stanziamento deciso dall’Amministrazione comunale di Villanova d’Asti per la concessione ai cittadini villanovesi di contributi per l’acquisto di pannolini lavabili per bambini di età tra i 0 e 3 anni.

Il Comune intende infatti proseguire la propria politica di promozione di buone pratiche di riduzione dei rifiuti indifferenziati, incentivando l’acquisto di prodotti che favoriscano l’attivazione di percorsi virtuosi di riduzione del consumo di risorse ambientali.

Il contributo relativo all’utilizzo del kit per i pannolini lavabili verrà riconosciuto ai genitori di bambini tra 0 e 3 anni residenti nel comune di Villanova d’Asti che attestino l’acquisto del kit dietro presentazione di documentazione emessa nel periodo dal 11/11/2020 al 31/10/2021.

La spesa comunque deve superare l’importo del contributo.

Il contributo sarà pari ad € 175,00 a bambino.

I beneficiari dei contributi dovranno essere residenti nel territorio del Comune di Villanova d’Asti e dichiarare di essere in regola con il pagamento della TARI, alla data di presentazione della domanda.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il testo integrale del bando e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Villanova d’Asti nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione” (link).

Termine per la presentazione della domanda: dal 11/11/2020 al 31/10/2021

Le modalità di presentazione della domanda, corredata dall’ulteriore documentazione prescritta per la partecipazione al bando, sono le seguenti:

– consegnato direttamente al Settore Amministrativo del Comune di Villanova d’Asti (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8,30 alle ore 13.00, martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

– inviato a mezzo di posta elettronica a protocollo_segreteria@comune.villanova.at.it

Download:

– Bando contributo Kit di pannolini modello_di_domanda_bando_pannolini

– modello_di_domanda_bando_pannolini