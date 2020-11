Villafranca cerca volontari per far giocare in sicurezza i bambini al Parco Valentino

Le nuove giostre, anche per i bambini diversamente abili, sono pronte per essere usate, quel che manca è il personale del Comune che le igienizzi nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

Niente giochi dunque, per ora, al Parco Valentino di Villafranca, l’area verde che proprio negli ultimi tempi è stata arricchita con ulteriori attrattive.

Di qui l’appello del sindaco Anna Macchia: “Cerchiamo volontari che si dedichino all’igienizzazione delle giostre, al controllo corretto del loro utilizzo e dei nuovi servizi igienici interni al parco. La collaborazione dei cittadini, in questo momento, è indispensabile: speriamo nell’aiuto degli stessi genitori, dei pensionati e di tutti coloro che vogliono dare un po’ del loro tempo libero per la comunità”.

Nel frattempo l’area giostre è stata delimitata con recinzioni arancioni (in parte già danneggiate da ignoti) per impedirne l’accesso. I volontari, anche in previsione di un utilizzo pieno del parco a partire dalla prossima primavera, possono fin d’ora segnalare la propria adesione al Comune scrivendo a: info@comune.villafrancadasti.at.it

I cosiddetti giochi inclusivi, accessibili ai bambini con disabilità ma fruibili anche da tutti gli altri, sono stati collocati al Valentino grazie allo sforzo congiunto di Comune e Regione che hanno assicurato le risorse (15 mila euro) per acquistarli. Oltre alle giostre (il ponte con attività ludiche, l’altalena, il girello, ecc.) è stato sistemato un tavolo dotato da un lato di una panca, per la normale seduta, mentre dall’altro è consentita un’agevole sistemazione dei bambini in carrozzella.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre stanziato altri 15 mila euro per proteggere e abbellire l’area verde con una recinzione in legno, provvista di cancelletti, e creare due nuovi particolari spazi interni, nati nelle ultime settimane: un gazebo con panchine e l’area di sgambamento per i cani, appositamente delimitata. Ieri il sindaco Macchia ha raggiunto il giardino per un sopralluogo con il geometra Mauro Pittarelli, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune.

“Abbiamo voluto rinnovare e valorizzare il Parco Valentino – spiega il primo cittadino – perché, per la sua posizione, rappresenta il biglietto da visita del paese. Speriamo che, così facendo, tutto ciò costituisca un ulteriore incentivo a utilizzarla da parte delle famiglie ma anche degli anziani della vicina casa di riposo Venanzio Santanera”.

Un contributo (oltre 11 mila euro) del Gal Basso Monferrato Astigiano, infine, ha consentito la realizzazione dei servizi igienici interni e la collocazione di una fontanella, panchine, rastrelliere delle biciclette per gli appassionati della vita all’aria aperta: il Parco Valentino costituisce infatti il punto tappa del percorso cicloturistico “Guardiani della valle”.

Nella foto: sopralluogo al Parco Valentino del sindaco Macchia con il responsabile dell’Ufficio Tecnico Pittarelli