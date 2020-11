Via libera dal Prefetto di Torino agli spostamenti fra comuni per la clientela di parrucchiere e barbieri

E’ possibile spostarsi dal proprio Comune di residenza per andare nei saloni di parrucchieri e barbieri. Lo scrive il Prefetto di Torino Claudio Palomba rispondendo a un quesito della CNA Torino, facendo leva su un principio di “economicità” e margini di scelta.

La convenienza economica e i margini di scelta del consumatore sono una formula valida come motivazione da inserire nell’autocertificazione. Dopo il sì allo spostamento per la sostituzione degli pneumatici da neve, CNA incassa un via libera al movimento per i clienti e le clienti dei parrucchieri, categoria considerata essenziale tanto da restare aperta nonostante le restrizioni imposte dal DPCM in zona rossa.

Secondo la Prefettura, lo spostamento dei clienti verso i saloni di barbieri e parrucchieri situati fuori Comune di residenza potrà essere legittimato esclusivamente nei casi in cui non sia disponibile nel Comune di residenza un servizio analogo o nell’ipotesi in cui nei Comuni vicini vi sia maggiore offerta, anche in termini di convenienza economica, al fine di assicurare pari opportunità e motivati margini di scelta al consumatore.

“Siamo fiduciosi che la posizione espressa dalla Prefettura di Torino troverà riscontro favorevole da parte del Prefetto di Asti, sua eccellenza dott. Alfonso Terribile, la cui disponibilità di ascolto delle istanze del territorio è nota ed apprezzata” dichiara Stefania Gagliano, Segretario della Cna di Asti.