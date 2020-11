Un video della Commissione pari opportunità della Provincia di Asti per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”

Nella ricorrenza del 25 novembre 2020 “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita ventuno anni fa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti, presieduta da Bianca Marina Terzuolo, ha ideato e promosso la realizzazione del video “BASTA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”, per prevenire, contrastare e dire “no” alla gravità di questo fenomeno, che costituisce una sistematica violazione dei diritti umani delle donne e una vera e propria emergenza pubblica.

L’iniziativa – con la collaborazione di: Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti, Questura di Asti, Centro Antiviolenza Provinciale-CRI Comitato Asti, Consigliera Provinciale di Parità e Consigliera delegata alle Pari Opportunità-Vicepresidente della Provincia di Asti – si pone inoltre l’obiettivo di supportare le donne vittime di violenza facendo loro conoscere la vicinanza e la qualificata e incisiva attività delle Istituzioni impegnate sul territorio sia nell’aiuto a vincere la paura di denunciare l’autore delle violenze subite, sia negli interventi e nell’adozione dei provvedimenti di competenza in merito.

Il progetto ha portato alla realizzazione di un video.

Il prodotto multimediale è una produzione video di Pierfranco Verrua (Drone Service Asti – Videoservizi) ed è stato realizzato grazie alla partecipazione di Bianca Marina Terzuolo (Presidente della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti), Elisa Chechile (Delegato Area 2 C.R.I. l’Orecchio di Venere), Chiara Masselli (Comandante Compagnia Carabinieri di Villanova d’Asti), Loredana Tuzii (Consigliera di Parità della Provincia di Asti), Daniela Campasso (Primo Dirigente Polizia di Stato – Asti), Francesca Ragusa (Vicepresidente della Provincia di Asti).