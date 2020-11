Un inizio di dicembre all’insegna del Natale Equo e Solidale alla Cooperativa della Rava e della Fava

In questo periodo di emergenza sanitaria la Cooperativa della Rava e della Fava ha lavorato per offrire un ventaglio di proposte concrete per venire incontro alle nuove esigenze dei consumatori.

Un aspetto positivo sarà la ripresa delle vendite di prodotti di artigianato ed abbigliamento nel periodo pre natalizio, settore fortemente colpito dalle chiusure anti Covid 19 con un impatto devastante sui piccoli produttori.

La Cooperativa è ormai attrezzati per la vendita on line e la consegna a domicilio dei regali di Natale. Per la vendita nei due negozi si andrà ad aprire nelle domeniche e festività pre natalizie.

Dal 1° al 31 in Bottega di via Cavour Arrivano i Buoni : ogni 25 euro di spesa si riceverà un buono da 10 euro da spendere a gennaio 2021.

Dal 3 al 12 dicembre in bottega focus sulla nuova linea Natyr – cosmesi bio-equo e solidale – ‘Vintage Flower’ che aiuta a difendere la foresta amazzonica.

Dopo un intenso periodo dedicato ai piccoli produttori locali con una serie di giornate dedicate, a dicembre si ritorna a promuovere i presidi biologici slow food : sabato 5 e 12 al NaturaSì di piazza Torino si andrà a conoscere da vicino ‘La pesca nel sacchetto’ ed il ‘Fagiolo zolfino’.

Nella Bottega di via Cavour proseguono le giornate dedicate alle filiere altromercato che contribuiscono alla realizzazione dei prodotti natalizi : sabato 5 dicembre sarà protagonista l’organizzazione Prokritee del Bangladesh prodruttrice della carta seta che serve al confezionamento dei nostri panettoni.

Sabato 12 sempre in Bottega per ‘Aspettando Natale’ avremo ospite la Cooperativa Sociale LeAli di Costigliole d’Asti con la presentazione della propria produzione di biscotti artigianali, regalo ideale per il prossimo Natale.

Il Natale bio equo e solidale è apparecchiato per scaricare il volantino della prima quindicina di dicembre della Cooperativa della Rava e della Fava clicca qui —->>>> DICEMBRE 2020 PRIMA QUINDICINA