Ultimo incontro online del ciclo di Mag4 “Finanz(i)a cosa?” Economia ed autogestione: cosa ci ha insegnato il Covid?

Martedì 24 novembre dalle ore 18,30 terzo ed ultimo appuntamento on line con Mag 4 Piemonte, partner finanziario della Cooperativa Della Rava e Della Fava, dal titolo: ‘La pandemia globale in corso ha portato grandi cambiamenti ai nostri stili di vita e fornisce subdole occasioni per darsi un tocco di ‘verde’ con Roberto Burlando, docente presso il dipartimento di Economia dell’Università di Torino.

L’incontro vuole offrire una serie di riflessioni sul greenwashing, il camuffarsi con un ‘vestito’ green da parte di aziende e multinazionali attraverso tecniche di marketing puro.

Ma andando in profondità si scopre che sotto il vestito di green c’è ben poco.

Gli incontri si svolgeranno online, ecco il link per accedere https://meet.jit.si/IncontriMAG4 .

L’invito per chi volesse partecipare è di connettersi con anticipo, onde evitare eventuali problemi tecnici.