Treni, modifiche alla circolazione per lavori sulla linea Torino Alba

Importanti interventi di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono previsti tra Trofarello e Cavallermaggiore sulle linee Torino-Alba, Torino-Fossano-Savona/Cuneo.

Per consentire le attività, finalizzate anche all’aumento della capacità di carico sulla linea, sabato 14 e domenica 15 novembre, i treni regionali delle linee SFM4 Torino Stura –

Alba, SFM7 Torino Stura – Fossano, Torino – Savona e Torino – Cuneo, saranno cancellati e sostituiti con bus in parte del loro percorso.

In particolare:

• i treni sfm4 Torino Stura – Alba saranno cancellati e sostituiti con bus tra Trofarello e Alba,

• i treni sfm7 Torino Stura – Fossano saranno cancellati e sostituiti con bus tra Trofarello e Fossano,

• i treni Torino – Savona – Ventimiglia e Torino – Cuneo saranno cancellati e sostituiti con bus tra Torino e Cavallermaggiore.

Maggiori informazioni nel PDF allegato.