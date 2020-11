Tre incontri virtuali per l’Open school all’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco

Come ogni anno, anche in questo 2020 sconvolto dalla pandemia le scuole si stanno organizzando per dare vita a incontri che abbiano il fine di far conoscere le proprie proposte a futuri studenti e ai loro genitori.

“La pandemia mondiale che stiamo affrontando, se da un lato ci pone di fronte a ostacoli che sembrano difficili da superare, dall’altra ci apre a nuove sfide e alla ricerca di originali soluzioni. ” ci spiega l’Istituto “P. Andriano” di Castelnuovo Don Bosco. “Il nostro Open school di quest’anno nasce proprio all’insegna di questo secondo aspetto. Abbiamo pensato che questa volta dovessimo essere noi a raggiungere le famiglie e non viceversa. Proprio per questo abbiamo creato tre incontri virtuali che si terranno sulla piattaforma GSuite (che la scuola utilizza da anni, da ben prima dell’avvento del Covid-19) tramite Google Meet, in tre sabati diversi”.

Gli incontri sono programmati sempre dalle ore 10.30 alle ore 11.30 nelle giornate di Sabato 28 Novembre, Sabato 12 Dicembre e Sabato 9 Gennaio.

Come collegarsi.

Basta cliccare sul link degli incontri, presente su tutte le piattaforme social della scuola, ad esempio nell’evento virtuale creato su Facebook. L’Andriano, infatti, prosegue la sua attività di Orientamento anche sui principali Social Network: Instagram, Facebook e da poco anche su Youtube con un canale nuovo di zecca. Basta cercare IIS Andriano o IIS Pietro Andriano per trovare tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Su ognuno di questi tre canali, infatti, verranno presentati singolarmente con dei video realizzati ad hoc tutti i corsi presenti nella scuola:

• Corso Manutenzione e assistenza tecnica:

o Operatore elettrico

o Operatore meccanico

o Operatore termoidraulico

Attraverso questo tipo di corso professionale è possibile conseguire la Qualifica regionale con validità europea dopo 3 anni o concludere il percorso con l’Esame di Stato e diploma dopo 5 anni.

• Corso Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale

• Corso Informatica e Telecomunicazioni (Corso Tecnico Industriale)

Per non perdersi, per rimanere connessi, per “orientarsi” e scegliere la scuola giusta basta uno smartphone!