Torna IOLAVORO in versione completamente digitale: appuntamento il 2 e 3 dicembre

IOLAVORO, la più importante fiera italiana dedicata al job matching, si rinnova e diventa esclusivamente virtuale. Appuntamento il 2 e 3 dicembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, on line sulla piattaforma www.iolavoro.org. Le aziende che desiderano partecipare possono già registrarsi gratuitamente, accedendo al portale.

Rispetto alle 23 edizioni precedenti, ospitate in luoghi fisici, IOLAVORO Digital Edition si rinnova nella modalità, mettendo a disposizione uno spazio fieristico completamente virtuale che sfrutta tutte le potenzialità offerte dalla tecnologia. L’obiettivo resta però quello di sempre: continuare a garantire gratuitamente ad aziende e candidati il più importante luogo di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La due giorni digitale offre da un lato alle persone in cerca di impiego la possibilità di consultare le offerte, candidarsi e sostenere colloqui, dall’altro alle aziende l’opportunità di presentarsi, inserire le ricerche di personale, pianificare e realizzare colloqui, entrando in contatto con candidati.

Il programma della manifestazione prevede inoltre una ricca proposta di incontri, workshop e webinar tematici focalizzati su politiche del mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed europeo (stage e contratti di lavoro, incentivi al reclutamento, mobilità), strumenti di ricerca attiva del lavoro, orientamento professionale, opportunità di formazione e riqualificazione, mondo della formazione e istruzione professionale.

Previsto inoltre uno spazio virtuale dedicato ai servizi regionali finalizzati alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, all’orientamento e alla certificazione delle competenze.

COS’È IOLAVORO

Organizzata da Agenzia Piemonte Lavoro e promossa da Regione Piemonte, Assessorato all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio universitario, è realizzata con i finanziamenti del Fondo sociale europeo.

Nata nel 2005, IOLAVORO si è affermata negli anni come esperienza di successo, imponendosi come occasione per sostenere giovani e meno giovani nell’orientamento, nell’ingresso o reinserimento nel mercato del lavoro, in ambito nazionale e internazionale, e come vetrina per le aziende per presentare le proprie vacancy, selezionare e incontrare più candidati nello stesso luogo.

Alcuni numeri: 23 edizioni regionali e 30 locali; decine di migliaia di rapporti di lavoro sottoscritti (10% circa a tempo indeterminato, 40% circa a tempo determinato); 25% la percentuale di partecipanti che entro 4-5 mesi trova occupazione a seguito della manifestazione; oltre l’80% il tasso di gradimento dei partecipanti. Questi risultati fanno di IOLAVORO la più grande job fair sul territorio nazionale.

I SERVIZI PER LE AZIENDE

Le aziende, gli enti accreditati ai servizi per il lavoro e gli intermediari autorizzati, possono iscriversi, entro il 15 novembre, su www.iolavoro.org/iolavoro-digital-edition/aziende

Sulla stessa pagina web sono disponibili maggiori dettagli sui servizi offerti. Le aziende alla ricerca di personale possono beneficiare di una ricca e innovativa offerta di servizi gratuiti: promuovere il proprio brand su webinar dedicati e una fitta rete di canali; pubblicare online gli annunci dei profili ricercati presso una platea di migliaia di potenziali candidati; usufruire di un innovativo sistema di smart matching, basato su algoritmi che sfruttano l’intelligenza artificiale; beneficiare di strumenti innovativi per selezionare i profili più rispondenti; incontrare i candidati dentro spazi virtuali configurabili secondo le singole esigenze (live streaming di colloqui liberi, con selezione preliminare o in modalità combinata).

I SERVIZI PER LE PERSONE

I candidati in cerca di lavoro possono partecipare virtualmente all’evento senza spostarsi da casa. Iscrivendosi a IOLAVORO Digital Edition possono infatti consultare le offerte di lavoro, inviare la propria candidatura, sostenere colloqui in diretta live con i recruiter delle imprese e seguire le presentazioni aziendali in modo interattivo con l’utilizzo di chat dedicate.

Per i candidati le iscrizioni si apriranno il 9 novembre.

“Nonostante il periodo di enorme difficoltà che stiamo vivendo a causa della pandemia che colpisce duramente il nostro Paese ‒ dichiara Elena Chiorino, assessore regionale all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo studio universitario ‒ proponiamo questa nuova edizione di IOLAVORO, adatta alla contingenza del momento, con la determinazione di ottimizzare l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro del nostro territorio e delle nostre imprese.

L’obiettivo è ampliare la visione dei Centri per l’impiego e valorizzare l’orientamento professionale per consentire ai nostri giovani di scegliere consapevolmente il giusto percorso in relazione alle potenzialità occupazionali del territorio, e nello stesso tempo intercettare le esigenze, da parte delle aziende, di personale qualificato e formato per essere competitive nel mercato di riferimento”.

“Sono fiduciosa che anche quest’anno l’edizione di IOLAVORO ‒ commenta Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro ‒ sarà all’altezza delle precedenti. Infatti la versione digitale non soltanto garantisce la sicurezza e il rispetto della normativa anti Covid, ma sfrutta al meglio il potenziale messo a disposizione dalle tecnologie, garantendo a tutti, aziende e persone, uno spazio virtuale dove incontrarsi. Auguro a questa edizione gli ottimi risultati di sempre e formulo ai partecipanti i miei auguri di successo nella loro ricerca”.

EVENTI COLLATERALI

IOLAVORO Digital Edition sarà anche la cornice di Orientamento ai mestieri WorldSkills. WorldSkills è il movimento internazionale che si pone, fra gli obiettivi, il miglioramento degli standard della formazione e dell’istruzione nelle attività professionali e la promozione delle attività di orientamento nelle scelte formative.

Orientamento ai mestieri WorldSkills avrà uno spazio virtuale dedicato, che darà la possibilità di conoscere da vicino, con finalità di orientamento, undici mestieri professionali: acconciatore, cameriere, cuoco, estetista, falegname, grafico, hotel receptionist, meccanico d’auto, muratore, pasticciere, sarto.

Agenzie formative e istituti tecnici professionali, che offrono percorsi didattici affini agli undici mestieri indicati, possono iscriversi e creare un proprio stand virtuale all’interno dello spazio WorldSKills. Sono invitate a partecipare anche le sette fondazioni ITS, istituti tecnici superiori, con i loro percorsi di alta specializzazione tecnica.