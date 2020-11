Tomas Rincon al fianco della Regione Piemonte nella campagna sull’uso della mascherina

“Contro il Coronavirus scendi in campo al mio fianco. Indossa la mascherina”: è un invito deciso quello che “El General” granata, Tomas Rincon, rivolge a tutti i suoi tifosi.

Il centrocampista del Torino, capitano della nazionale venezuelana, ha voluto accogliere l’appello della Regione Piemonte rivolto ai campioni del mondo sportivo a scendere in campo contro il Coronavirus, offrendo voce e volto alla campagna istituzionale di sensibilizzazione sull’importanza di indossare la mascherina per contenere la diffusione del contagio.

“Questo avversario lo batteremo solo insieme” dice con determinazione Rincon, al fianco del quale si scorgono nel videomessaggio le bandiere del Piemonte e dell’Italia.

“Ringrazio Tomas Rincon per la sensibilità con cui ha accolto il nostro appello – sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – I dati degli ultimi giorni confermano un miglioramento della situazione del contagio in Piemonte, ma occorre continuare a essere prudenti. È una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme, partendo dall’uso dalla mascherina e rispettando le regole. Un piccolo grande supporto che ognuno di noi può dare concretamente per aiutare la nostra regione e il nostro Paese a uscire da questa situazione d’emergenza”.

Il video è stato condiviso sul sito e sui canali social della Regione Piemonte

