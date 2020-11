Tentano di sequestrare un imprenditore a Varazze: sei persone arrestate, anche un astigiano

Forse avevano visto Narcos su Netflix e avevano deciso di emulare le gesta di Pablo Escobar, passando dal traffico di droga ai rapimenti. O forse volevano semplicemente provare a “fare il salto”, ingolositi dall’opportunità. E così hanno pianificato di sequestrare un imprenditore genovese. Ma erano intercettati, e sono finiti in manette.

E’ la storia dietro allo scenografico blitz di ieri pomeriggio a Varazze da parte della polizia di Stato savonese, con la collaborazione della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova. In molti ieri hanno visto e fotografato i veicoli delle squadre volanti e le auto senza contrassegni della Mobile, insieme ai cani antidroga, nella zona di via Sardi. Ma a parte il fatto che fossero in corso delle perquisizioni e che fossero stati effettuati alcuni arresti, per il resto sull’episodio aleggiava il mistero.

Ieri pomeriggio in conferenza stampa il procuratore capo di Savona Ubaldo Pelosi, il Questore Giannina Roatta e la dirigente della Squadra Mobile Rosalba Garello hanno rivelato i contorni dell’operazione, conclusa con l’arresto di sei persone provenienti dal basso Piemonte.

In manette 4 uomini e due donne, di nazionalità italiana, dell’età compresa tre i 25 e 45 anni, tra cui anche un residente in Provincia di Asti, B.P., mentre gli altri sono residenti in provincia di Torino, Savona e Pavia. I sei componenti del gruppo criminale sono stati tratti in arresti nella flagranza del reato, in concorso tra loro, per tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché per detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti rinvenute e per la detenzione illegale di armi.

Il blitz nasce da una indagine della Procura savonese sul traffico di droga. Secondo quanto ricostruito gli spacciatori hanno invitato un imprenditore di Genova a incontrarli in un albergo di Varazze, l’hotel “La Vela”. Ma il loro tentativo di rapirlo per chiedere un riscatto è stato vanificato dai poliziotti che hanno seguito gli sviluppi grazie alle intercettazioni telefoniche e sono intervenuti in forze, in particolare hanno scambiato la possibile vittima con un agente, così all’incontro prefissato è scattata l’operazione di polizia con il fermo dei membri dell’associazione criminale. Le indagini sul tentato sequestro sono state affidate al sostituto procuratore Annamaria Paolucci della Procura distrettuale di Genova.