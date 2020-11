Tecnologia: il Piemonte tra le regioni in cui Internet ha una forte presenza

Il Piemonte ha puntato forte, da diversi anni, sulle nuove tecnologie. Lo dimostrano, ad esempio, i dati sulla diffusione della banda ultra larga sul territorio piemontese. Con il piano “Banda Ultra Larga”, sono stati previsti 283 milioni di euro di investimenti, tra il 2017 e il 2020 per realizzare 5.670 chilometri di banda ultralarga in 1.150 Comuni, raggiungendo 1.358.015 persone e 90.865 abitazioni oltre a 109.869 imprese e pubbliche amministrazioni.

Si tratta di una delle più grandi operazioni di infrastrutturazione pubblica degli ultimi vent’anni che Uncem e Anci Piemonte, negli ultimi due mesi, hanno spiegato a Sindaci, Amministratori, Associazioni, cittadini in una serie di incontri promossi con CSI e Regione. Il bando nazionale si chiude a fine settembre. Da allora, le aziende di telecomunicazione selezionate avranno a disposizione il capitolato tecnico e dunque realizzeranno i progetti di posa della fibra ottica (o di altre strutture digitali senza fili) per ciascun Comune. Lo faranno sulla base di un “fabbisogno” stabilito da Infratel con Ministero dello Sviluppo economico e Regione: la cifra da spendere, per ciascun Comune, attiverà una rete primaria e una secondaria, da portare in cabinet direttamente sotto casa, di proprietà pubblica, così come sarà la rete. Si potranno raggiungere velocità di navigazione importanti, 30 megabit per tutti e 100 megabit al secondo per pubbliche amministrazioni e imprese.

L’aiuto all’editoria

Ma sono tanti i campi che dimostrano la bontà del lavoro svolto dalle varie parti politiche per favorire le nuove tecnologie. Nelle ultime settimane, ad esempio, è stato messo a punto un sostegno alle librerie indipendenti e agli editori che investono nello sviluppo della produzione e nell’innovazione digitale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su indicazione dell’assessore alla Cultura, Vittoria Poggio.

La dotazione è di 750.000 euro e prevede sostegni fino a 10.000 euro che saranno erogati a sportello da venerdì 6 novembre fino al 30 dicembre 2020 attraverso la piattaforma online di «Sistemapiemonte». Le risorse sono destinate agli editori che acquisteranno software e sistemi informatici impiegati per la realizzazione di libri, ma anche ai librai che innoveranno le loro imprese con nuove modalità di vendita per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Le linee di finanziamento sono tre: investimenti finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo della produzione editoriale anche in digitale (comprensiva dell’intero processo produttivo fino alla realizzazione del prodotto finito); investimenti finalizzati al potenziamento all’innovazione digitale e all’ammodernamento tecnologico; investimenti finalizzati allo sviluppo e alla promozione delle imprese e della loro offerta culturale anche attraverso nuove e alternative modalità per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

La sanità digitale

Anche la sanità digitale è molto migliorata negli ultimi anni in Piemonte. La regione ha recentemente approvato le linee di indirizzo di sanità digitale (D.G.R. n. 27-6517 del 23.02.2018) ispirate alle recenti indicazioni nazionale sulla Strategia per la crescita digitale che, nel proseguire il percorso già avviato, rafforza l’approccio inclusivo e partecipativo dei principali stakeholder e punta per superare i diversi livelli di compiutezza osservati in ciascun Ente del SSR alla diffusione omogenea dei servizi sul territorio.

I Progetti regionali per il triennio 2018-2020 delineano pertanto un’evoluzione armonica e coerente della sanità digitale piemontese, considerata la sempre crescente attenzione verso l’efficienza dei servizi erogati, l’immediatezza nella relazione con gli utenti, l’innalzamento della qualità percepita e la qualificazione della spesa del SSR.

L’utilizzo di internet

D’altronde il Piemonte dimostra di essere una delle regioni con il più alto utilizzo di internet in Italia. E non solo per la questione lavorativa, ma anche per lo svago come lo dimostrano il successo delle slotgratis senza scaricare. Da quando è scattata l’emergenza Coronavirus, l’utilizzo di Internet da parte dei piemontesi è cresciuto del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 50% rispetto al mese di gennaio. Google è arrivato a +45%, Facebook a +42%. In aumento anche l’utilizzo di Netflix e delle piattaforme di svago.

I dati sono contenuti in una ricerca del consorzio Top-IX commissionata dall’assessore regionale ai Servizi digitali, Matteo Marnati. Inoltre, notizia di qualche giorno fa, Tim ha stretto oltre 20 accordi con i principali Atenei del Paese, accordi che consistono nella fornitura a condizioni agevolate da parte della società di telecomunicazioni italiana agli Atenei di oltre 200.000 sim con profili dati (gigabit) differenziati e il noleggio di altrettanti modem LTE/WiFi che le Università destineranno agli studenti gratuitamente, anche in base al reddito o alla regolarità nei corsi di studio.

TIM dà quindi a numerosi studenti la possibilità di proseguire il proprio percorso di studi da casa, venendo incontro alle esigenze sia delle famiglie che a quelle della società, andando a limitare gli spostamenti di una fascia della popolazione che non può permettersi di fermare la propria crescita a causa dell’emergenza Covid-19.