Tanti i servizi online per cittadini ed imprese sul sito del Comune di Asti, l’Assessore Bovino: “Un’opportunità da sfruttare il più possibile”

In quest’anno fortemente contrassegnato dall’emergenza coronavirus e dalle limitazioni negli spostamenti imposti dai decreti sia questa primavera sia adesso, diventa fondamentale poter usufruire di diversi servizi tramite internet.

Tra questi anche i diversi servizi offerti dai comuni, per questo abbiamo incontrato l’assessore ai servizi informatici del Comune di Asti, Mario Bovino, per capire cosa possono fare i cittadini online: “La Città di Asti ha avviato da alcuni anni l’erogazione di servizi online rivolti a cittadini ed imprese, con la possibilità di ottenere certificati e documenti senza dover accedere agli uffici comunali, è sufficiente registrarsi sul sito del comune di Asti (www.comune.asti.it) e cliccando su accedi ai servizi (in alto a destra come da immagine)”

“Si tratta di una possibilità importante e che va sfruttata il più possibile in questo momento in cui è fondamentale evitare gli assembramenti” conferma Bovino che poi spiega “I servizi disponibili online sono in continua evoluzione: l’utilizzo della piattaforma PAGOPA (per tutti i pagamenti alla PA) sarà reso obbligatorio a livello nazionale dal 01.03.2021; come Città di Asti abbiamo in corso di completamento l’attivazione di tale servizio, che sarà reso disponibile dai primi giorni del prossimo anno”.

I servizi online si suddividono in due categorie:

– sola consultazione ad accesso libero, per informazioni inerenti servizi tra i quali: tributi, servizi sociali, servizi anagrafici ed elettorali, servizi scolastici, consultazione atti amministrativi dell’Ente;

– servizi con accesso previa identificazione che può avvenire tramite login e password o SPID – servizio pubblico di identità digitale (questa seconda modalità diverrà obbligatoria prossimamente);

Di seguito riassumiamo tutti i servizi che si possono avere direttamente online tramite la piattaforma disponibile sul sito del comune di Asti www.comune.asti.it

Servizi rivolti ai cittadini:

– Servizi anagrafici e di stato civile

– Servizi tributari

– Istanze online

– Servizi scolastici

– Servizi sociali

– Polizia Municipale

– Atti amministrativi

– Albo pretorio

– Risultati elettorali

– Pagamenti Online: contravvenzione codice della strada – asili nido – mensa scolastica

Servizi rivolti alle imprese:

– Servizi tributari

– Servizi finanziari