Studenti del Giobert di Asti premiati al Concorso Nazionale FIABA “I futuri geometri progettano l’accessibilità”

Nonostante le difficoltà del periodo di lockdown primaverile i ragazzi della 5 A CAT (ed in particolare gli allievi Simone Ferrero, Davide Macaione, Edoardo Marchis, Mattia Rocco, Riccardo Santini) hanno partecipato e vinto il terzo premio nazionale (edifici pubblici e scolastici) con entusiasmo al Concorso Nazionale FIABA “I futuri geometri progettano l’accessibilità”, concorso che pone al centro la tematica della disabilità e di come le buone pratiche costruttive possano agevolarla.

I ragazzi si sono occupati della progettazione di un percorso di accessibilità a servizio della futura area bar d’Istituto (della quale abbiamo redatto il modello) e della riqualificazione del corte interna dell’Istituto. Partendo da materiale già in possesso, gli allievi, coordinati dai proff. Andrea Ottenga e Serafino Roggero, hanno lavorato da casa attraverso una metodologia prossima e proporzionalmente adeguata a quella del BIM (Building Information Modeling).

Il BIM è infatti un metodo di progettazione collaborativo in quanto consente di integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni fase della progettazione: quella architettonica, strutturale, impiantistica, energetica e gestionale. Rappresenta la nuova frontiera della progettazione. Clicca qui per scaricare il progetto —- >>>> FIABA RELAZIONE – GIOBERT

“La soddisfazione è stata – oltre a quella di affrontare una tematica sociale così importante come la disabilità – il poter sperimentare nuove metodologie informatiche e di collaborazione, trasformando il distanziamento dettato dalle regole sul COVID19 in un’opportunità per imparare nuove tecniche lavorative sempre più richieste dal mercato. Non è mancata, inoltre, la costante e fattiva collaborazione con il Collegio dei geometri di Asti e con la sua presidente Donatella Curletto” commentano dall’Istituto superiore astigiano.

“Lo scorso anno la classe era risultata già vincitrice del terzo premio con un progetto di riqualificazione del centro AMA (Associazione Missione Autismo). E’ evidente che c’è della qualità in questi futuri geometri visto che i partecipanti in gara erano tanti, oltre 70 istituti da tutta Italia. Purtroppo quest’anno, a causa del Covid non sarà possibile andare a Roma, lo scorso anno la classe aveva ritirato il premio alla Camera dei Deputati: una bellissima esperienza per tutti!” concludono i docenti che hanno seguito i ragazzi.

Di seguito: immagine del diploma conferitola relazione e viste 3D con alcune soluzioni (mappe tattili e percorsi per ipovedenti e ciechi, rampe ed elevatori per superare dislivelli per disabilità motorie); alcune foto della scorso anno a Roma con premiazione presso l’aula dei gruppi parlamentari della camera dei deputati.