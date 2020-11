“State a casa”, l’invito del sindaco di Montechiaro d’Asti, dove i positivi stanno aumentando

“Per cortesia state a casa il più possibile e uscite solo lo stretto necessario. Utilizzate correttamente le mascherine e evitate i contatti sociali”.

Questo l’invito accorato che il sindaco di Montecharo d’Asti, Paolo Luzi, manda ai suoi concittadini. La situazione infatti sta peggiorando e il timore è di tornare alla primavera scorsa, quando il comune aveva registrato un’elevata densità di contagi.

Allora al centro della prima impennata di contagi c’era stata la Casa di Riposo che questa volta, invece, non registra casi né tra i pazienti né tra gli operatori.

I positivi attualmente sono 11 positivi e 20 in isolamento fiduciario in attesa di tampone o di esito del tampone. Sia i positivi che le persone in isolamente sono riconducibili a stessi nuclei famigliari residenti a Montechiaro.

“Non è possibile rivelare i nominativi delle persone positive – evidenzia ancora il primo cittadino – Non si può per legge. Solo il sindaco e il medico di famiglia hanno accesso ad una piattaforma in cui sono segnalati i casi”

Un appello che a distanza di pochi giorni segue quello lanciato dal sindaco di Montemagno, Claudio Gotta