“Sospesi”, il nuovo singolo del cantante astigiano Nero

“Sospesi” è il nuovo singolo del cantautore astigiano Nero. Una canzone, quella di Nero, in cui l’artista si spoglia a nudo attraverso una scrittura romantica e matura. “Liberare le proprie emozioni non è facile, spesso per paura le reprimiamo, perdendoci i momenti più belli. In tutte le mie canzoni esprimo l’importanza di esprimerle per evitare di vivere con un senso di rammarico e nel caso di questa canzone, il pentimento di aver oscurato un amore unico.” scrive Nero.

Il brano, prodotto da Davide Ghione (V3 Recording), ha un sound contemporaneo, un pop a metà tra il moderno e il vintage, che si incastra perfettamente nel disegno del brano.

Link al brano: https://spoti.fi/3l570Kr