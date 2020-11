SOS donna, questionario online per i giovani sulla violenza psicologica

Il lockdown non ferma SOS donna, il portale web contro le violenze di genere che, attraverso un questionario online, sonda la conoscenza dei giovani sulla violenza psicologica. 10 domande rivolte ai giovani tra i 15 e i 20 anni delle scuole superiori e dei primi due anni dell’università, per ‘smascherare’ atteggiamenti presenti tra i giovani che non vengono immediatamente percepiti per quello che realmente sono: atti di abuso psicologico, forma di sopraffazione meno riconoscibile di quella fisica. La compilazione, già in corso sul sito www.sos-donna.it, è in forma anonima e individuale.

Unici dati richiesti: Sei una ragazza? Sei un ragazzo? Quanti anni hai? Ci sarà tempo per compilare fino al 15 marzo 2021. I dati saranno resi noti ad aprile 2021. Alla stesura del questionario hanno lavorato, in particolare, l’équipe psicologica e le esperte di comunicazione di Agar e del Soroptimist Club di Asti. Fondamentale l’apporto delle forze dell’ordine (Questura e Carabinieri di Asti) nei cui fascicoli finiscono anche le segnalazioni e denunce delle vittime di violenza psicologica.