Sorpreso mentre tenta un furto in una farmacia ad Asti, fermato dalla Polizia Municipale

Nella serata di domenica 15 novembre la pattuglia della Polizia Municipale di Asti ha fermato per tentato furto una persona in procinto di entrare furtivamente all’interno di una farmacia cittadina.

Gli agenti, imbattutisi in un uomo che era riuscito già a sollevare le serrande e ad aprire la porta della farmacia, sono prontamente intervenuti per sventare il furto che si sarebbe compiuto da lì a poco. La persona, dopo aver rilasciato false dichiarazioni con conseguente accertamento da parte della PM dell’identità dello stesso, è stata posta in comunità a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un ulteriore fatto di cronaca ha coinvolto il Comando di Asti. Nella mattinata di mercoledì 18 la pattuglia dei motociclisti della Polizia Municipale, nell’ordinario servizio di controllo del territorio, ha notato un ciclomotore con targa sospetta, coinvolto nei giorni precedenti in un sinistro stradale da cui si era dato immediatamente alla fuga. Gli agenti, messisi all’inseguimento del mezzo sospetto, sono riusciti a fermarlo dopo un inseguimento di alcune decine di minuti. Essendo confermata la natura del veicolo ed essendo dotato di targa rubata, i due conducenti del mezzo sono stati denunciati per ricettazione.

“Facciamo i complimenti per il costante lavoro che la nostra Polizia Municipale svolge giornalmente per rendere Asti sempre più sicura e che ben si può cogliere da questi due fatti che hanno coinvolto il Comando della PM di Asti. La massiccia presenza sul territorio e la tempestività di intervento degli agenti della Polizia Municipale hanno permesso in entrambi i casi di cogliere in flagranza i malfattori e affidarli immediatamente alla giustizia” commentano positivamente il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale Marco Bona.