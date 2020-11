Sono 153 i film in concorso al decimo Asti Film Festival

Non è ancora stato definito il programma ufficiale della decima edizione di Asti Film Festival, da due anni in versione “International”, per via della pandemia in corso, ma sono stati scelti i 153 film in concorso, divisi in sette sezioni, a fronte di quasi 400 iscrizioni.

Il Festival si svolgerà dal 12 al 16 gennaio 2021, in Sala Pastrone e al Teatro Alfieri. Sono inoltre previsti eventi speciali con ospiti illustri del panorama cinematografico italiano e internazionale.

Ecco tutti i film in gara.

Sezione ASTI SHORT INTERNATIONAL

LULLABY di Javid Sobhani (Iran)

SINFUL PLEASURES di Mehdi Fard Ghaderi (Iran)

WEEKEND di Ario Motevaghe (Iran)

NOVEMBER 1ST di Charlie Manton (Gbr)

DAVID di Zach Woods (Usa)

STICKER di Georgi M.Unkovski (Mac)

SIN CIELO di Jianna Maarten Saada (Usa)

HARBOR di Paul Marques Duarte (Fra)

NIMIC di Yorgos Lanthimos (Ger)

SKIN di Guy Nattiv (Usa)

ASHMINA di Dekel Berenson (Gbr/Nepal)

RESPONSIBLE di Maryam Modarres (Iran)

LAST DATE di Marielle Sjomo Samstad (Ger)

LUPI LUPI LU di Adam Castle (Gbr)

MAY I HAVE THIS SEAT? di Tabish Habib (Pak)

GLASS di Andrea Tiatto (Egy)

WRINKLE di Behrad Ezzati (Iran)

LA DER DES DER di Patrice Guillain (Fra)

LETTER TO MY MOTHER di Amina Maher (Ira)

LA PETIT FOLIE di Massimo Zannoni (Gbr)

THE WOLF di Leah Loftin (Usa)

POMODORO FEELS di Hana El Sadek (Egi)

ELEMENTARY BRILLIANCE di Leo Wong (EAU)

DUBIUM di Nicola Camoglio (Sve)

VOLUNTARY SLAVERY di Mengyuan Xue (Cina)

SHIPWRECK di Lisa Cole (Usa)

TALENT di Oleg Ageychev (Rus)

LUCE di Ciro Apicella (Usa)

PETE’S VALVE di Katy-May Hudson (Usa)

BLESS ME, FATHER di Boubkar Benzamat (Fra)

JASMINE di Ankit Dhame (R.Cec)

COLLEAGUES di Aleix Massot (Usa)

KOSHER di Gideon Imagor (Isr)

THE GIFT di Radik Kudoyarov (Gbr)

INNOCENT GOODBYE di Theresa Picciallo (Usa)

DISPARUE di Joan Bentosela (Fra)

CALIFORNIA di Nuno Baltazar (Por)

NATURALLY di Dimitrios Stasinopoulos (Gre)

KNITTING CLUB FOR MEN OVER 40 di Egor Gavrilin (Rus)

FORTISSIMO di Janine Piguet (Svi)

FAMILY STORY di Rendro Aryo (Idn)

GLORIA di Felipe Vellasco (Bra)

ALINA di Rami Kodeih (Usa)

ASTI SHORT INTERNATIONAL “ANIME”

ECHO di Barzan Rostami (Iran)

BROKEN ROOTS di Asim Tareq e Sarah Elzayat (Gio)

THE ROTATION di Hazhir As’adi (Kur)

MALAKOUT di Farnoosh Abedi (Iran)

JOURNEY di Hock Wong (Sin)

ANACRONTE di Raul Koler ed Emiliano Sette (Arg)

ASTI SHORT ITALIA

TEMPI MORTI di Damiano Monaco e Lucio Lionello

DORSIA di Federico Fasulo

MEZZE STAGIONI di Riccardo Menicatti e Bruno Ugioli

DIS-PLAY di Tito Laurenti e Roberto Calabrese

MR H di Giulio Neglia

SOTTOSUOLO di Antonio Abbate

GLI ATOMICI FOTONICI di Davide Morando

VERDIANA di Elena Beatrice & Daniele Lince

LA FIAMMA di Giacomo Talamini

DIMENTICANZE di Victor Carlo Vitale

HERO di Alessandro Casale e Stefano Raffaele

COME LA NEVE di Giuseppe Cardaci

THE NAMELESS CALL – INSIDE COSTARICA di Wow Tapes

FUOR D’ACQUA di Alessandro Marano

FISH&CIG di Antonio Passaro

TRAGEDIA ANNUNCIATA di Fulvio Arrichiello

LUCE & ME di Isabella Salvetti

COLPEVOLI di Edoardo Paoli

TAGLIA E CUCI di Ilenia Amoruso

L’ATTESA DI DAOUDA di Kristian Gianfreda

FAME di Giuseppe Alessio Nuzzo

100 METRI QUADRI di Giulia Di Battista

TO HER di Jacopo Ardolino

SPQR di Giorgio Clementelli

TAXI di Matteo Vicino

FAR FROM HERE di Tommaso Santi

MATERIA CELESTE di Andrea Gatopoulos

647 KM di Danilo Greco

U SCANTU di Daniele Suraci

IN DUBBIO di Lorenzo Bombara

THE RELIC di Paolo Martini

L’ORO DI FAMIGLIA di Emanuele Pisano

IL VESTITO di Maurizio Ravallese

BUONGIORNISSIMO!1 di Leopoldo Medugno

DOVE SI VA DA QUI di Antonello Schioppa

OFFRO IO di Paola Minaccioni

ASTI DOC INTERNATIONAL

GANDO di Teymour Ghaderi (Iran)

CIRCUS MOVEMENT di Lukas Berger e Mario Gajo de Carvalho (Aut)

SHEEP HERO di Ton van Zantvoort (Ola)

CELL 364 di Mathilde Babo & Zoè Rossion (Ger)

ANBESSA di Mo Scarpelli (Usa)

AVANT LA FIN DE L’ETE’ di Maryam Goormaghtigh (Fra)

IN OUR PARADISE di Claudia Marschal (Gbr)

QUEEN LEAR di Pelin Esmer (Tur)

FEEL INDIA di Ion Sova (Mol)

A BOHEMIAN MUSICIAN di Rochak Sahu (Ind)

ASTRID di Marc Galver (Spa)

SUB ZERO di Kiumars Sarshar (Iran)

LAND DER GEGENDEN di Andreas Gruetzner (Ger)

SLIGHTLY SUPREMATIC di Ivo Venkov (Usa)

LA PREGHIERA di Kazuya Ashizawa (Gia)

QUARANTINED FAITH di Jenn Lindsay (Usa)

MAFFY’S JAZZ di Deniz Yuksel (Tur)

SCORCHED EARTH di Toni de Bromhead (Gbr)

SOCKEYE SALMON di Dmitriy Shpilenok e Vladislav Grishin (Rus)

AMAZING GRACE di Lynn Montgomery (Usa)

TRAIN “KYIV-WAR” di Korniy Gricyuk (Ucr)

OVACIK di Aysegul Selenga Taskent e Delizia Flaccavento(Tur)

JO AND KESSY di Nwaye Zar Che Soe (Mya)

ASTI DOC ITALIA

THE MILKY WAY di Luigi D’Alife

SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA di Niccolò Maria Pagani

LIFE EVOLUTION ECOLOGY – GENESYS di Antonio Pesce

ENTROPIA di Pietro Formici e Andrea Risso

JOY di Nour Gharbi

FOLLOWING LIFE de “Il terzo segreto di satira”

BALANCE’ di Simone G. Bregante

EPOREDIA di Andrea Lazzari

GRAZIE ALBERI di Franca Balsamo

PRATOMAGNO di Paolo Martino e Gianfranco Bonadies

ROTTA BALCANICA di Davide Ludovisi

MUSICHE DA UN PICCOLO MONDO di Elisa Canessa

HEIMAEY di Sonia Ladida Schiavone

IL POPOLO DEL CIPRESSO gi Giacomo Agnetti

NESSUNO E’ DISTANZIABILE di Riccardo Leonelli

L’ABBRACCIO di Davide Lorenzano

FLASH-LA STORIA DI GIOVANNI PARISI di Marco Rosson

HEART WOOD di Stefano Petroni

PARAGOGHE’ di Angelo Loy

SICILY THIS UNKNOW di Maria Giuseppa Mandolfo

NOT EVERYTHING IS BLACK di Olmo Parenti

PINO- VITA ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO di Claudia Cipriani

GHIACCIO di Tomaso Clavarino

IN PRIMA LINEA di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso

ANDREA DORIA di Luca Guardabascio

20.20 RIADATTAMENTO SOCIALE di Amedeo Staiano

LA PRIMA COSA BELLA INTERNATIONAL

BARACOA di Pablo Briones (Svi)

WHERE DID I COME FROM? di Kazuya Kitao (Gia)

CELESTE di Ben Hackworth (Aus)

LA MALA NOCHE di Gabriela Calvache (Ecu)

ACQUAINTED di Natty Zavitz (Can)

TUSCALOOSA di Philip Harder (Usa)

PROVINCIAL DREAMERS di Rumi Shoazimov (Tag)

LETTERS OF HAPPINESS di Svetlana Sukhanova (Rus)

YARDS di Andrey Korytko (Rus)

ECHOES di Tommy Llorens (Spa)

ISOLATED di Seoho Lee (Kor)

LA PRIMA COSA BELLA ITALIA

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani

SOLE di Carlo Sironi

A TOR BELLA MONACA NON PIOVE MAI di Marco Bocci

PICCIRIDDA di Paolo Licata

MAGARI di Ginevra Elkann

NEVIA di Nunzia De Stefano

ROSA di Katja Coljia

L’AGNELLO di Mario Piredda