“Si al distanziamento fisico, no al distanziamento sociale”, l’invito del Comune di Asti a collaborare per un vicinato solidale

L’assessorato alle Politiche Sociali invita tutta la cittadinanza a collaborare per costruire una “rete di prossimità per un vicinato solidale” necessaria per dar voce a chi in questo momento, per paura o sconforto, si sente solo e abbandonato.

“Questa situazione sanitaria richiede di intervenire in maniera decisa per ampliare ed intensificare i servizi erogati sul nostro territorio e questa iniziativa, dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessora Mariangela Cotto, vuole essere un’azione quotidiana che ognuno di noi può fare contribuendo ad intercettare i bisogni delle persone al fine di dare risposte più immediate e competenti in una dimensione di prossimità.”