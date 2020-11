Sfida di street art “Cabine in rosa”: in finale la cabina elettrica sul Versa trasformata dall’artista astigiana Neve

Tra i finalisti della sfida di Street Art Challenge “Cabine in rosa” di ENEL-distribuzione, lanciata in occasione del Giro d’Italia 2020, c’è anche un’opera astigiana.

Neve, questo il nome dell’artista, ha donato un alto valore estetico alla cabina elettrica che si trova nel Comune di Asti, sul Rio Versa.

L’opera intende trasmettere un profondo messaggio: “dall’incrinatura di qualcosa, di un oggetto, di un sentimento, scaturisce una nuova vita attraverso le linee di frattura. Queste lo mutano in qualcosa di ancora più pregiato. Grazie alle sue cicatrici. L’arte di abbracciare il danno, di non vergognarsi delle ferite, è la delicata lezione dall’antica arte giapponese del kintsugi”.

Un messaggio più che mai attuale in questo periodo di emergenza sanitaria: “L’Italia è pronta a saldare le sue ferite. Il Giro da sempre è un grande collante che tiene stretto un grande popolo unendolo da nord a sud con la sua onda rosa”.

Il progetto si articola in una competizione su Facebook per la cabina più bella d’Italia. Per vincere occorre avere il numero più alto di mi piace. C’è la possibilità di sostenere l’opera votando entro lunedì prossimo, 30 novembre, alle 12.

QUI per votare. Di seguito il video di presentazione dell’opera