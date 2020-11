Sesamo contaminato, richiamati grissini a marchio Penny

Continua la pioggia di richiami causati dai semi di sesamo provenienti dall’India e contaminati dall’ossido di etilene.

Proprio per la potenziale presenza di questa sostanza in quantità oltre i limiti, Penny Market ha pubblicato l’avviso di richiamo di tutti i lotti con scadenza 15-16-17/10/21 di grissini al sesamo prodotti per Penny Market srl. Ad essere interessate sono le confezioni da 200 gr. Il prodotto richiamato è stato prodotto da GRISSITALIA Srl, nello stabilimento di via Valle San Bartolomeo n 37, in provincia di Alessandria.

Per precauzione, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare i prodotti con i Tmc segnalati e riportarli al punto vendita dove sono stati acquistati.

Grissini al sesamo_ 1_Cartello_Richiamo