Sciopero generale degli infermieri proclamato da Nursing Up, la comunicazione dell’Asl di Asti

Per la giornata di domani, lunedì 2 novembre 2020, è stato proclamato dall’Associazione sindacale Nursing Up lo Sciopero Generale degli Infermieri e di tutto il personale sanitario non medico – Comparto della Sanità (così come previsto dall’art. 3 comma 2 della Legge 146/90 e dalla Legge 83/2000).

Di seguito il comunicato stampa dell’Asl di Asti in merito alle prestazione che vengono garantite:

“L’Asl di Asti ci comunica che è stato indetto uno Sciopero Generale, per l’intera giornata di lunedì 2 novembre 2020, degli Infermieri e di tutto il personale sanitario non medico – Comparto della Sanità, proclamato dalle Associazione Sindacale Nursing Up.

Si avvisano gli utenti che l’ASL AT garantisce, pur nel rispetto della libertà dei lavoratori di aderire allo sciopero, la continuità delle prestazioni sanitarie indispensabili e urgenti.”