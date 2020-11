“Scegliere il commercio locale per salvare il Natale”: le iniziative dalla Web Family per sostenere le piccole attività

Salvare il commercio locale per salvare il Natale. Con queste poche parole si può sintetizzare la nuova iniziativa #IOCOMPROLOCALE, messa in campo dall’Associazione Web Family Italia E.T.S. di Asti.

Un’azione nata per sostenere i piccoli esercenti in questo periodo così difficile per l’economia e che si traduce per ora in tre iniziative che potranno aiutarli a tenere accese le luci anche in questo periodo di festa: Lo Scontrino “Buono”, Salviamo il Natale e il Negozio in Diretta.

Con l’iniziativa Lo Scontrino “Buono”, qualunque acquirente potrà acquistare presso i negozi aderenti ed utilizzare lo scontrino (di una spesa minima di 5 euro) come una sorta di buono sconto, in tutti gli altri negozi del circuito che aderiscono al progetto.

Con il Negozio in Diretta, invece, l’Associazione fornirà gratuitamente alle attività aderenti, una vetrina virtuale dell’Attività, con video in diretta ed interessanti promozioni dedicate ai fruitori del video.

Ultima iniziativa è quella di Salviamo il Natale: nella pratica, gli esercenti aderenti metteranno in vendita dalla prossima settimana diversi Buoni Regalo ideali per Natale, personalizzati e spendibili anche dopo il termine delle festività natalizie.

L’ elenco dei negozi aderenti al progetto verrà pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Associazione https://www.facebook.com/webfamilyitalia.

“L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un circuito virtuoso per permettere agli astigiani di fare un triplo regalo – spiegano dall’Associazione, presieduta da Andrea Russi – un dono ai propri cari, un dono a se stessi e un dono al commercio locale, aiutando così le attività del territorio in un periodo così difficile per la città e per noi tutti”.

Il progetto #IOCOMPROLOCALE ha suscitato l’interesse anche dell’Amministrazione cittadina: l’Assessorato al Commercio e alle attività produttive insieme al Comune di Asti sono interessate a concedere il patrocinio all’iniziativa.