Prosegue la campagna della Polizia di Stato contro la Violenza di genere: anche la Questura di Asti si illumina di arancione

Quella di domani, 25 novembre, non sarà una giornata come tutte le altre, nella consapevolezza del periodo che stiamo vivendo e delle misure di contenimento che siamo chiamati a mettere in atto; ma, nonostante le difficoltà del momento, a maggior ragione, questa data merita senza alcun dubbio l’attenzione che le è dovuta, perché occasione per riflettere e rinnovare l’impegno contro la violenza di genere.

Anche in questo anno così complicato e caratterizzato dalle emergenze, per la ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato ripropone, per il 4° anno consecutivo, la campagna permanente “…questo NON E’ AMORE”, ideata e promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e fortemente voluta dal Capo della Polizia Prefetto Franco Gabrielli, che si pone l’obiettivo di diffondere una nuova cultura di genere ed aiutare le vittime di violenza a vincere la paura di denunciare.

La nuova brochure che verrà divulgata per la circostanza attraverso molteplici canali di informazione e piattaforme social, ad Enti ed Associazioni che a svariato titolo si occupano di questa tematica, riespone foto, brevi storie e ricordi di poliziotti, impegnati quotidianamente, in silenzio e senza clamore, sul fronte della lotta alla violenza e ai soprusi in danno delle donne; il tutto per ricordare che dietro ogni storia ci sono volti, di chi subisce e di chi aiuta, di chi ha paura e di chi rassicura, di chi è disperato e di chi tende la mano per dare un aiuto concreto.

Anche ad Asti e provincia, viste le misure di contenimento in atto a causa del Covid-19, non verranno promosse iniziative “in presenza”, ma, in collaborazione con lo Zonta International Club di Asti associazione di servizio attivissima sul territorio per il miglioramento della condizione femminile, (la stessa che lo scorso anno ha contribuito alla realizzazione della Stanza per le Donne ed i Fanciulli inaugurata dal Signor Capo della Polizia), e con l’elettricista astigiano Pietro Romanato, l’ingresso principale della Questura di Asti sarà illuminato con un fascio di luce arancione, colore simbolicamente scelto dall’ONU in tutto il mondo per connotare la campagna di prevenzione contro la violenza sulle donne e bambine.

L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza che la conoscenza e l’approfondimento di grandi temi assumono anche attraverso momenti “simbolici”, quali l’illuminazione di un edificio istituzionale con un fascio di luce, perché, come sottolinea il Questore di Asti dr. Sebastiano SALVO, una società consapevole è più forte e meno permeabile dal crimine e la Polizia di Stato, nel suo ruolo di promotore anche di attività e progetti di rilevanza sociale, conferma di essere un’istituzione al passo con i tempi, impegnata nella quotidiana declinazione del suo “core business”: ESSERCI SEMPRE.