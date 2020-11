Primo giorno in zona arancione per Asti, e negozi aperti per lo shopping natalizio.

In queste ore moltissima gente si è riversata nel centro di Asti per il tradizionale shopping pre- natalizio.

Molti negozi hanno prorogato di qualche giorno le offerte del Black Friday. Code anche davanti alle gelaterie e ai bar che però lavorano solo con servizio da asporto.