Primi profumi e sapori natalizi nella seconda quindicina di novembre della Cooperativa della Rava e della Fava

Seconda quindicina di novembre dai primi profumi e sapori natalizi in casa Rava e Fava.

Sabato 21 e 28 novembre alla Bottega di via Cavour 83 si andrà alla scoperta di due produttori del commercio equo e solidale legati ai prodotti da ricorrenza natalizia: l’argentina Coopsol con il loro miele sono alla base dell’impasto della gamma di torroni Altromercato e l’indiana Elements con i loro anacardi sono ingredienti dei panettoni.

Per Bio Tipico Locale il 21 al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 sarà possibile conoscere la Cooperativa Agricola Sociale ‘Maramao’ di Canelli che presenterà la propria variegata produzione di patate a coltivazione biologica denominata Patamao.

Fino al 22 novembre prosegue in via Cavour Reuse me di Natyr con il lancio dei flaconi plastic free riutilizzabili di shampoo bio equo e solidale.

Sono già numerose le scuole che hanno aderito al concorso : ‘Pensieri di pace per un Natale di Fratellanza’ : c’è tempo fino al 24 dicembre per realizzare i lavori in concorso. per aderire 0141-321869 – altromercato@ravafava.it

I due punti vendita sono regolarmente aperti con possibilità di consegna a domicilio, anche dei prodotti natalizi che si possono visionare su www.ravafava.it

Per il volantino con il riepilogo di tutte le iniziative della seconda quindicina di novembre della Cooperativa della Rava e della Fava clicca qui —->>> NOVEMBRE 2020 SECONDA QUINDICINA