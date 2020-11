Prestigiosi relatori per l’incontro online “Politica, competenza e classe dirigente: il nuovo saggio di Giorgio Merlo”

La Fondazione Giovanni Goria e la Fondazione Carlo Donat-Cattin promuovono l’incontro “Politica, competenza e classe dirigente: il nuovo saggio di Giorgio Merlo” per mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 17 in diretta sulla piattaforma Fb della Fondazione Giovanni Goria.

All’incontro intervengono:

David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

Sergio Chiamparino, Consigliere Reg. Pd già sindaco di Torino e presidente della Regione Piemonte

Riccardo Molinari, Presidente del gruppo parlamentare della Lega alla Camera

Gianna Martinengo, Imprenditrice e docente – membro IAB Panel Stoa Parlamento Europeo

Padre Francesco Occhetta, gesuita e politologo

Modera: Giuseppe Novero, giornalista

Sono previsti i saluti di Marco Goria, Presidente della Fondazione Giovanni Goria, Carlo Cerrato, Segretario generale della Fondazione Giovanni Goria, e Gianfranco Morgando, direttore della Fondazione Carlo Donat-Cattin.

“La politica, la competenza e la classe dirigente. Se ne parla grazie a un confronto sull’ultimo saggio di Giorgio Merlo edito da Marcianum che reca proprio questo titolo e che muove una severa critica alla politica del presente. Le tre parole presenti nel titolo sono strettamente intrecciate tra di loro e sono, di fatto, indissolubili. Se la politica e i politici, e quindi anche i partiti, oggi vogliono recuperare credibilità tra i cittadini e autorevolezza nella pubblica opinione, non possono non porsi il tema della qualità della classe dirigente e, nello specifico, anche della sua competenza. Una richiesta che è divampata dopo l’emergenza sanitaria che ci ha colpiti ma che richiede, al contempo, risposte chiare e non più evasive, e cioè la capacità di saper indicare una prospettiva e perseguire un progetto politico senza appaltare il tutto all’improvvisazione, alla casualità e all’inesperienza indicati come elementi di netta discontinuità e di rottura rispetto al passato” così gli organizzatori descrivono l’incontro in programma mercoledì prossimo.