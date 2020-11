Presidio di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL davanti all’Ospedale di Asti

Ieri, venerdì 13 novembre, le segreterie di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno organizzato un presidio all’esterno dell’Ospedale Cardinal Massaia.

L’iniziativa è stata organizzata per portare l’attenzione su diverse richieste. Le Organizzazioni Sindacali, infatti, “chiedono rapidamente assunzioni sia per assistere i pazienti COVID sia dare continuità alla cura di coloro i quali sono affetti da altre patologie. I lavoratori e le lavoratrici in prima linea devono poter lavorare in sicurezza assicurando costantemente dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria e tamponi.

E’ inoltre necessario rinnovare il contratto della Sanità Pubblica, le gratifiche temporanee non bastano più. Serve valorizzare, con il rinnovo del Contratto , professionalità e responsabilità dei lavoratori della Sanità.” La mobilitazione di ieri, avvenuta su tutto il territorio nazionale, segue lo stato di agitazione del personale pubblico proclamato nelle scorse settimane.

Ieri, inoltre, i rappresentanti di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL territoriali hanno proseguito la raccolta delle firme contro la Privatizzazione della Casa di Riposo Città di Asti.