Poo Cittattiva, le videoconferenze di “Vecchie e nuove r-esistenze” non si fermano

Proseguono con “Vecchie e nuove r-esistenze… Riconnessioni-5”, le videoconferenze organizzate dal Polo cittattiva astigiano albese , I.C. di S. Damiano e Museo Arti e Mestieri di un Tempo con Fra production spa, Israt e Aimc di Asti.

1) sabato 21 novembre 2020 – ore 17 – Marco Aime presenta ”Comunità” (Il Mulino). L’autore ne discute con Renato Grimaldi;

2) Sabato 21 novembre 2020 – Ore 17 – ”Fronteggiare i rischi della didattica a distanza. Un’alleanza entro la comunità educativa”. Chiara Saraceno ne discute con Nicoletta Fasano.

“Come e quando la comunità ha smesso di essere il nostro orizzonte sociale e psicologico? Se la società urbano-industriale ha contribuito a indebolire relazioni e rituali depositari di una memoria condivisa, il colpo decisivo è arrivato dalla Rete, con le sue communities virtuali in cui velocità, tweet e like hanno sostituito qualità, conversazione, amicizia. In questa era dei non luoghi e dell’eterno presente, tuttavia, il bisogno di comunità resta. Perché allora non provare a ricostruire un «noi» fondato su autentici legami di prossimità?”.

Il prof. Marco Aime insegna Antropologia culturale presso l’Università di Genova. Tra i suoi libri «Eccessi di culture» (2004) e «Contro il razzismo. Quattro ragionamenti» (2016), pubblicati da Einaudi, nonché «L’isola del non arrivo» (Bollati Boringhieri, 2018).

Il prof. Renato Grimaldi è direttore della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Torino ed è professore Ordinario di Metodologia della ricerca sociale. Inoltre, è referente scientifico del Laboratorio di simulazione del comportamento e robotica educativa del Dipartimento. Dirige collane scientifiche per diverse case editrici, tra cui Aracne Editrice

Gli incontri sono gratuiti, validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado e si terranno in presenza. Iscrizioni, entro e non oltre il 21/11/2020, sul sito: www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/ o al link: https://docs.google.com/