Piemonte sempre più green: non solo differenziata, ecco come tutelare l’ambiente

La necessità di mirare sempre più alla sostenibilità è uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni, in Italia e nel resto del mondo. Sono infatti sempre di più i cittadini e anche le imprese che fanno maggiore attenzione a questo aspetto, modificando gradualmente le proprie abitudini per impegnarsi a tutelare l’ambiente.

A livello nazionale, il Piemonte ha appena fatto un passo in avanti in questa direzione, grazie ai soldi stanziati dalla Regione per il potenziamento della raccolta differenziata: la Giunta regionale ha infatti approvato il finanziamento per il 2021 di un milione e 720mila euro per i 21 Consorzi presenti sul territorio adibiti alla gestione dei rifiuti urbani. Grazie a questo importante investimento sarà possibile riorganizzare i servizi di raccolta, ad esempio abbandonando quella stradale e passando a quella porta a porta anche nelle zone che oggi non sono ancora coinvolte.

L’ottimizzazione della gestione dei rifiuti, però, non è l’unico accorgimento utile in ottica green. Vediamo cos’altro è possibile cambiare nelle nostre abitudini quotidiane, per tutelare l’ambiente a 360°.

Come essere più green anche in casa

Quando si parla di sprechi, non è raro pensare che si faccia già tutto il possibile per limitarli al massimo; eppure questa convinzione risulta spesso errata, con innumerevoli piccoli sprechi quotidiani che hanno un effetto negativo sia sui consumi domestici sia sull’ambiente.

Come limitare i consumi e condurre uno stile di vita più sostenibile? Prima di tutto facendo un uso oculato di corrente elettrica, gas e acqua, quindi evitando il più possibile ogni tipo di spreco: TV e pc in perenne standby, fornelli con fiamma alta anche quando non è necessario e docce interminabili rappresentano delle inaccortezze che hanno il loro peso, anche se non lo percepiamo nell’immediato. Per le utenze domestiche, inoltre, si può scegliere un operatore ecofriendly che offra una fornitura 100% green, come Vivigas Energia ad esempio: in questo modo si avrà la certezza di sfruttare fonti rinnovabili, di gran lunga migliori in ottica di sostenibilità.

Un accorgimento senz’altro utile in questo senso è la riduzione dei rifiuti: cercando di rispettare i dettami della filosofia “zero waste”, si produrranno meno rifiuti e si ricicleranno tutti quei materiali che solitamente gettiamo senza pensarci due volte.

Occhio alla spesa

Anche la spesa è un momento cruciale per chi ha intenzione di condurre uno stile di vita sostenibile. Durante l’acquisto (al supermercato o online) bisognerebbe prediligere sempre prodotti stagionali, biologici e possibilmente a km 0, ossia provenienti da terreni o allevamenti vicini, in modo da ridurre le emissioni nocive (e anche i costi) legati al trasporto.

Negli ultimi anni, inoltre, si stanno diffondendo sempre più i negozi di prodotti sfusi: dai legumi ai cereali, arrivando persino a prodotti per la casa e per l’igiene personale, è possibile trovare moltissimi prodotti di qualità e privi di ogni imballaggio.

Come abbiamo visto oggi, le possibilità di ridurre il nostro impatto ambientale esistono e vanno incontro alle necessità di ognuno di noi: tutto sta nell’informarsi e agire usando la testa.