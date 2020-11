Piemonte, due bandi per infografiche e video emozionali

C’è tempo fino alle 12 di lunedì 30 novembre per rispondere a mezzo Pec (Posta elettronica certificata, indirizzo: set.informazione@cert.cr.piemonte.it) alla manifestazione di interesse esplorativa del Consiglio regionale per l’affidamento della realizzazione di infografiche e videografiche creative necessarie all’informazione e comunicazione istituzionale e per l’affidamento della realizzazione di video emozionali allo stesso scopo.

Si tratta di due bandi rivolti a conoscere, da parte dell’amministrazione di Palazzo Lascaris, che cosa offre il mercato e quali siano i soggetti disponibili ad offrire i servizi di infografiche, videografiche e video emozionali.

L’amministrazione non ha alcun vincolo nei confronti di coloro che rispondono ai due bandi.

Tuttavia, i soggetti che avranno manifestato interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a presentare un’offerta per l’effettuazione del servizio.

L’amministrazione, se riterrà opportuno, potrà dar seguito alle successive procedure di affidamento competitive.

Per la descrizione dei servizi richiesti e i dettagli sui requisiti per rispondere alle manifestazioni di interesse, si rimanda ai bandi pubblicati ai seguenti link:

Avviso esplorativo per l’affidamento dei servizi per la realizzazione di infografiche e videografiche;

Avviso esplorativo per l’affidamento del servizio per la realizzazione di video emozionali.