Orientamento: l’Istituto Pellati di Nizza Monferrato si presenta ai ragazzi delle medie e alle loro famiglie

L’Istituto di studi superiori Nicola Pellati di Nizza Monferrato si presenta ai ragazzi e alle famiglie mettendo in atto una serie di risorse (digitali e non) al fine di poter orientare in modo chiaro e rassicurante chi si accinge a fare un’importantissima scelta per il proprio futuro.

La scuola in presenza per gli studenti delle superiori non è praticabile, ma l’orientamento ha voluto scegliere una formula che possa mantenere vivo il rapporto tra la scuola intesa come spazio fisico e Scuola come luogo di relazioni.

Il sito sull’orientamento (https://pellatiorientamento2021.wordpress.com/), che è stato creato ad hoc per poter presentare l’offerta formativa, offre una carrellata di video composti da micro lezioni che riguardano tutti i corsi: Liceo scientifico tradizionale e delle scienze applicate; Liceo linguistico; Ist. tecnico economico ad indirizzo amministrazione, finanza e marketing; Ist. tecnico economico ad indirizzo sistemi informativi aziendali; Ist. tecnico economico ad indirizzo turismo (sede di Canelli). Tali video sono solo un assaggio di ciò che realmente avviene all’interno delle aule e dei laboratori, ma di certo permettono di conoscere alcuni degli ambienti (aule, laboratorio di lingue, di scienze, di informatica…) e soprattutto di assaporare un po’ del modo di “far scuola” che caratterizza l’Istituto in tutti i suoi corsi e indirizzi. Essi sono il risultato di attività di ripresa e montaggio messe in atto dagli allievi della classe IV A Ragioneria AFM, coordinati dalla docente di informatica. Questo ad ulteriore conferma che a scuola si acquisiscono non solo conoscenze, ma anche competenze e abilità e che queste vengono valorizzate al meglio da insegnanti e dirigenza.

Per poter essere il più possibile chiari e diretti, però, sono previsti anche incontri rivolti ai ragazzi (che si svolgono in aula) e alle famiglie. I docenti hanno incontrato gli allievi della Scuola Secondaria di I grado Mombaruzzo sabato scorso, 21 novembre; il 28 novembre sarà la volta degli allievi della Scuola Secondaria di I grado di Incisa Scapaccino e Nizza Monferrato. In dicembre si incontreranno poi gli allievi dell’IC di Montegrosso (scuole medie di Mombercelli e Montegrosso). I ragazzi hanno così la possibilità di porre domande direttamente ai docenti, per chiarire dubbi o semplicemente per avere conferma del fatto che stanno facendo la scelta giusta.

Anche i genitori hanno la possibilità di confrontarsi con la dirigente e i docenti, iscrivendosi ad uno o più dei quattro incontri di open day virtuale, previsti nei mesi di dicembre (9 e 15 dicembre, dalle ore 20.45) e gennaio (9 e 16 gennaio, dalle 16.00). Per le modalità di iscrizione si rimanda alla voce INCONTRI CON LE FAMIGLIE del Menù sul sito dell’orientamento.

I docenti e la dirigente invitano quindi gli studenti e le famiglie a visionare i video e ad approfittare degli incontri per confrontarsi di persona (anche se attraverso uno schermo).