Oggi è il 2 novembre, il giorno dei morti

Oggi, 2 novembre, la Chiesa Cattolica celebra la commemorazione di tutti i fedeli defunti.

E’ il cosiddetto “Giorno dei morti”, in cui si ricordano tutti i defunti da tradizione che si ritrova anche nel calendario romano. L’idea di commemorare i defunti in suffragio sembra nascere su ispirazione di un rito bizantino che però cadeva tra gennaio e febbraio. In Italia è una ricorrenza molto sentita ma non è mai stata ufficialmente istituita come una festività civile.