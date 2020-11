In seguito all’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre 2020, la Biblioteca di Fontanile chiude tutti i servizi al pubblico fino al 3 dicembre.

“Se e quando ci saranno novità, vi informeremo puntualmente. Chi avesse libri in prestito, non si preoccupi: li restituirà al momento della riapertura, che tutti speriamo non molto lontana” dichiarano la direttrice Sandra Balbo e i bibliotecari.