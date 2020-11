Nuovo arrivo di tunisini all’Hub di Castello d’Annone, in una notte fuggono quasi tutti

All’Hub di Castello d’Annone in settimana sono arrivati una quarantina di tunisini assegnati dal Ministero dell’Interno e di nuovo si sono verificati casi di fuga, ma questa volta di massa.

Nella tarda serata di martedì scorso, 3 novembre, infatti il gruppo di stranieri è arrivato nella struttura del paese astigiano e il giorno successivo erano quasi tutti, come ha scoperto il personale che ha preso servizio al mattino e ha provveduto ad avvisare le forze dell’ordine. A favorire la fuga il fatto che queste persone non fossero sottoposte al periodo di quarantena in quanto era già stata fatta su una nave ed erano quindi tutti negativi.

Alcuni fuggitivi sono stati rintracciati e per loro è scattato il decreto di espulsione.