Nizza Monferrato, il Covid non ferma l’iniziativa solidale “Polentone che missione!” edizione “Aggiungi un posto a tavola”

Nonostante l’emergenza Covid l’associazione Projeto Corumbà Onlus di Nizza Monferrato propone anche quest’anno l’iniziativa di solidarietà “Polentone che missione!” giunta alla sua 11a edizione che quest’anno è denomitata “Aggiungi un posto a tavola”.

“Abbiamo dovuto ripensare al nostro modo di stare insieme… ma non abbiamo scordato di gesti di amicizia e solidarietà. Ritroviamoci virtualmente in questa edizione 2021 del polentone missionario dal 21 al 29 novembre 2020” dichiarano gli organizzatori dell’evento “Rispettando le regole del distanziamento personale, restiamo uniti in un gesto di solidarietà che unisca l’attenzione alle piccole attività locali ed agli amici del Ciad e Brasile”

“Vi invitiamo quest’anno ad esser vicini ai commercianti ed esercenti delle nostre città. Quanto avreste speso per il polentone, dedichiamolo all’acquisto nei piccoli negozi, bar e ristoranti delle nostre comunità. Ed aggiungiamo un posto a tavola per un ospite. Per un sostegno concreto a favore di coloro che uniscono all’emergenza alimentare, quella pandemica” proseguono i promotori dell’iniziativa.

Ecco come bisogna fare per aderire all’iniziativa che si terrà dal 21 al 29 novembre

– Scegli il tuo ristorante/attività commerciale preferita sulle seguenti pagine Facebook

https://m.facebook.com/projetocorumbaonlus/

https://www.facebook.com/iat.nizzamonferrato

– Ordina il tuo piatto da asporto o con consegna a domicilio (secondo limiti e disposizioni previsti dal DPCM 3 novembre ed accordandoti con l’esercente)

– Aggiungi un posto a tavola e offri l’equivalente di un pasto per le missioni in Ciad e Brasile con la seguente modalità

Bonifico Bancario

IBAN IT65E0306909606100000114113

Intestato a: Projeto Corumbà Onlus

– Posta una foto sui tuoi profili social con: #polentonechemissione2020