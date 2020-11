A Nizza Monferrato i commercianti in piazza per la protesta pacifica contro il DPCM

Oggi, domenica 1 novembre, nel tardo pomeriggio a Nizza Monferrato, in piazza Martiri di Alessandria, si è tenuta la manifestazione di protesta pacifica che ha riunito i commercianti nicesi e quelli dei paesi limitrofi.

Durante la protesta, che si è tenuta nel massimo rispetto delle norme anticovid, è stata consegnata al sindaco Simone Nosenzo una lettera in cui sono contenute le rimostranze dei rappresentanti delle categorie di commercio più penalizzate dall’ultimo decreto. Nel suo intervento il primo cittadino nicese ha dichiarato: “Non possiamo che condividere il messaggio che state dando, capisco benissimo che siate in grandissima difficoltà però apprezzo davvero di cuore, ed è davvero un messaggio meraviglioso quello che state dando, questa piazza piena, piena di persone che protesta, però protesta in modo pacifico perchè qui c’è tutta gente che lavora, c’è la parte positiva del paese. L’amministrazione di Nizza farà sentire la sua voce presso la prefettura e la Regione Piemonte.”

Di seguito il video delle protesta fonte pagina facebook Nizza Col cuore