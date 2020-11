Nel Palazzo Comunale di Castelnuovo Belbo celebrato il matrimonio di Tommaso e Adjia

Venerdì 13 novembre il Sindaco di Castelnuovo Belbo, Aldo Allineri, ha ufficializzato la celebrazione del matrimonio civile, all’interno della casa comunale, tra Tommaso Gavazza e Adjia Belkhayate. Presenti per l’occasione i 2 testimoni Margherita Delponte e Davide Carnisio.

Per il loro “sì” la coppia ha scelto il paese di origine dello sposo (la sposa è di Nizza di Francia), considerando il Palazzo Municipale uno dei luoghi più belli del territorio, riconosciuto patrimonio dell’Umanità Unesco: “Abbiamo trascorso il lock down di questa primavera nella vecchia casa di famiglia disabitata da decenni, commentano gli sposi, riscoprendone la storia attraverso fotografie oggetti e documenti. Abbiamo goduto i ritmi di un piccolo centro rurale e i rapporti cordiali con gli abitanti. Ciò è stato possibile anche grazie alla possibilità di lavorare da remoto che, con una semplice connessione internet, ha permesso riunioni con Nizza, Parigi e Londra.”

Probabilmente l’emergenza covid sta aprendo nuove possibilità per far rivivere i piccoli centri sino ad ora abbandonati per le grandi città.

Una cerimonia svoltasi nel rispetto delle norme anti Covid-19.