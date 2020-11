Nasce ATnewsKids.it , il magazine online per bambini e ragazzi, realizzato dalla redazione di ATnews.it, il primo giornale online astigiano, nato quasi dieci anni fa.

ATnewsKids è rivolto a giovanissimi tra i 7 e i 13 anni e vuole avvicinare al mondo dell’informazione online i nostri ragazzi, che ormai, a causa della pandemia, tra DAD, DID, Regel, Weschool, Classroom e chi più ne ha più ne metta, sono sempre connessi.

Cosa troverete su ATnewsKids? Troverete alcuni degli articoli pubblicati per i grandi su ATnews e rielaborati in un linguaggio più semplice, per spiegare cosa succede intorno a noi e rendere i nostri ragazzi più consapevoli.

La pandemia ci ha insegnato che non possiamo nascondere problemi, anche i bambini hanno diritto ad essere informati su cosa capita nella vita di tutti i giorni, per cui noi proveremo a farlo.

In questo modo i genitori avranno a disposizione delle pillole di informazione a misura di bambino, da condividere con i propri figli.

Oltre agli articoli online, pubblicati su ATnews.it e consultabili su ATnewsKids.it, una volta al mese potrete consultare e scaricare la versione in pdf di una selezione delle tematiche affrontate. Potrete anche scegliere di stamparlo in modo da non tenere ulteriormente i bambini di fronte allo schermo di un tablet o di uno smartphone. Così avrete la possibilità di leggerlo con calma a casa o a scuola. La lettura di AtnewsKids diventerà così un momento di condivisione e confronto tra bambini e tra bambini e adulti, genitori o insegnanti.

Scarica il numero 1 di ATnewsKids cliccando qui –> ATnews Kids novembre 2020