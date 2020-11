Montechiaro d’Asti in lutto per la scomparsa di Giuseppe Pellerino

E’ mancato Giuseppe Pellerino, di anni 82, figura storica del palio di Montechiaro d’Asti.

Persona, conosciuta ed amata per la sua gentilezza e disarmante disponibilità. Sostenitore di Montechiaro al palio in più ruoli e mansioni, “da dietro le quinte”, ma ruoli essenziali per far ben figurare la partecipazione del Comune astigiano ad Asti nel giorno del Palio, componente le varie commissioni: dell’anteprima del giovedì, per gli addobbi in piazza, alla commissione cavallo ed in ultimo anche come porta vessillo al paliotto.

Sempre pronti alla chiamata paliofila, con la sua amata moglie Livia, cuciniera tuttofare in occasione delle cene e dei figli Germana, damigella e Daniele, tamburino, degli anni d’oro del palio.

Per anni Giuseppe, ha collaborato anche all’organizzazione di “arte sotto i voltoni” dove il suo carro agricolo veniva preparato come palco per le premiazioni.

Lascia la moglie Livia, i figli Germana e Daniele, nipoti e parenti tutti. I funerali saranno celebrati domani, domenica 22 novembre alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di s. Caterina di Montechiaro d’Asti.