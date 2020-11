Iniziato questa mattina l’allestimento delle tende militari nel piazzale antistante pronto soccorso del cardinal Massaia di Asti. Ad operare sul posto i militari del reggimento Pinerolo, che concluderanno le operazioni al primo pomeriggio.

Le tende militari di tipo “multipurpose”, ovvero multifunzione, sono molto più ampie rispetto a quelle della protezione civile montate in primavera. Riscaldate a gasolio, sono completamente coimbentate e potranno essere usate come pre triage per i pazienti sospetti covid, ma sono in grado di ospitare, con il giusto allestimento, anche degenze come un vero e proprio reparto ospedaliero.

Il tempo di montaggio e di smontaggio delle strutture è di circa 2 ore.