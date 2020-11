Moncalvo, nominato il Commissario Straordinario per la Casa di riposo Gavello

La Giunta Regionale del Piemonte ha nominato il nuovo Commissario Straordinario della Casa di riposo “Fratelli Gavello”.

Il Commissario sarà il Dott. Pietro Bertana, casalese che ha rivestito ruoli manageriali e di dirigenza nel settore bancario e che, nella qualità di consulente, ha lavorato anche nel settore sociale e dell’assistenza. Bertana si occuperà nei prossimi mesi di risanare la situazione di dissesto in cui versa la struttura e di intraprendere azioni atte alla sopravvivenza della stessa sul medio-lungo periodo. Per ogni specifica si allega la DGR di riferimento.

Grande soddisfazione per il Sindaco Christian Orecchia che commenta: “la nomina del commissario è una pietra miliare del processo di salvezza della struttura. Questa amministrazione crede fermamente nelle potenzialità della Casa di Riposo Gavello e nel ruolo strategico che ricopre per l’economia e il tessuto sociale moncalvese. Il commissario individuato ha il giusto profilo e le giuste esperienze per condurre le trattative necessarie e traghettare la struttura verso una nuova era. A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro, fermo restando la massima disponibilità a collaborare per la salvaguardia dell’ente.”

“Congratulazioni per la nomina al Dottor Bertana – commenta il Vicesindaco Andrea Giroldo – il suo sarà un lavoro arduo e complesso. Può contare completamente sul sostegno del Comune per quanto di competenza, il Gavello deve essere salvato a ogni costo.”