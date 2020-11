L’UCID Piemonte e Valle d’Aosta continua con il suo programma: partecipato incontro online sulla Dottrina Sociale della Chiesa

L’incontro di riflessione sul tema della “Dottrina Sociale della Chiesa: definizione, metodo, principali tappe, principi” inizialmente programmato per il 6 e 7 novembre presso la Casa del Pellegrino – Santuario Madonna delle Grazie di Villanova d’Asti – a fronte dell’impossibilità oggettiva di svolgere eventi in presenza, in ossequio a quanto disposto dall’ultimo DCPM, è stato rimodulato e si è svolto venerdì scorso in un’unica sessione su piattaforma digitale.

L’iniziativa organizzata da Paolo Porrino presidente della Sezione UCID Piemonte e Valle d’Aosta e dal suo Consiglio Direttivo, ha visto la partecipazione di numerosi soci dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti con una buona adesione da diverse regioni d’Italia. L’incontro tenuto dal Consulente Ecclesiastico dell’UCID regionale, S.E. Mons. Francesco Ravinale (nella foto), ha avuto come focus la Dottrina Cristiano Sociale della Chiesa. In particolare, durante questo primo appuntamento, Mons. Ravinale ha accompagnato i partecipanti ad un approfondimento di carattere generale sul tema e sono state approfondite le diverse declinazioni in relazione ai problemi di natura sociale ed economica del mondo contemporaneo.

All’incontro, moderato dal presidente Paolo Porrino, ha partecipato anche Don Antonio Mastrantuono, recentemente nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, Consulente Ecclesiastico dell’UCID Nazionale per il prossimo quinquennio.