In ottobre sono proseguiti i services del Rotary Club di Alba legati all’emergenza sanitaria del Covid-19, con la consegna da parte dei soci di oltre duecento visiere per docenti ed operatori da utilizzare durante le lezioni in presenza.

Dopo l’Istituto superiore “G. Govone”, l’Istituto comprensivo del Centro storico e quello della Moretta, lunedì 26 ottobre, i soci Paolo Fortuna e Ezio Porro hanno portato le visiere a Elena Ciarli, dirigente dell’Istituto comprensivo Quartiere Piave-San Cassiano, mentre Viviana Frediani le ha consegnate al nido comunale “Ippocastano” di Alba; nel pomeriggio, i soci Paola Ferrero, Maria Carla Mantovani, Paolo Saredi e Ico Turra si sono recati al doposcuola dell’Oratorio del Duomo, recapitandole al parroco don Dino Negro ed alla responsabile del doposcuola, Suor Paola.

di 8 Galleria fotografica Rotary Club Alba iniziative scuola









Le visiere serviranno ai volontari che tutti i pomeriggi fanno assistenza e seguono nei compiti i ragazzi delle scuole medie e i bambini delle elementari. Martedì 27, i soci Enzo De Maria e Massimo Donotti hanno consegnato le visiere alla direttrice ed alla presidente dell’asilo nido Città di Alba, ricevendo un bellissimo disegno come ringraziamento da parte dei bambini. Mercoledì 29 i past presidents Ezio Porro e Cesare Girello hanno portato le visiere a Paola Boggetto, dirigente dell’Istituto Piera Cillario, mentre lunedì 3 novembre Remo Gattiglia e Roberto Reggio hanno portato gli schermi al Consorzio Socio Assistenziale Diurno di Alba.

La seconda, e per ora ultima, conferenza in presenza (e in streaming) del ciclo di incontri autunnali rotariani, si è tenuta martedì 13 ottobre alle 18 presso la Sala Convegni della Banca d’Alba ed ha visto la partecipazione di Dunia Astrologo, Pietro Terna e Andrea Surbona, autori del volume “Il lavoro e il valore all’epoca dei robot. Intelligenza artificiale e non – occupazion”e. Seguito con molto interesse dal pubblico in sala e on line, l’incontro è stato l’occasione di uno stimolante dibattito. La registrazione della conferenza sarà a breve disponibile sul canale You Tube del Rotary Club di Alba.

La conferenza di Carlo Piano, “Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza”, prevista per martedì 27 ottobre, è stata invece annullata, in ottemperanza alle disposizioni regionali covid 19.