Lions Club Moncalvo Aleramica: i vincitori del concorso “Un poster per la pace”

Il Lions Club Moncalvo Aleramica, presieduto da Graziano Guarino, ha scelto gli studenti vincitori dell’annuale concorso “Un poster per la pace”.

A partecipare all’iniziativa sono stati circa un’ottantina di ragazzi delle seconde e terze medie delle scuole di Moncalvo e Montemagno appartenenti all’Istituto Scolastico Comprensivo “Rita Levi Montalcini”. Tra i diversi elaborati presentati sono stati premiati quelli di: Giorgio Pozzobelli, classe 3°A, 13 anni di Ottiglio; Noemi Hodo, classe 3°B, 13 anni di Castelletto Merli; Martina Della Bella, classe 3°B, 13 anni di Grazzano Badoglio; Carlotta Piglia, classe 2°B, 12 anni di Moncalvo.

Tutti vincitori frequentano la scuola media aleramica e sono stati seguiti nel progetto dalla professoressa Floriana Cavallero. Il tema proposto è stato, quest’anno, “La pace attraverso il Servizio”. In questo difficile periodo, in cui il mondo è funestato da divisioni e conflitti, non ultimo coinvolto da una terribile pandemia, il concorso ha voluto proporre ai giovani un fondamentale spunto di riflessione sul tema e sul valore della pace da conquistare attraverso l’aiuto nei confronti del prossimo bisognoso. A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso non si è potuto, come consuetudine, procedere alla premiazione dei vincitori.

Il Lions Club Moncalvo Aleramica predisporrà nei prossimi giorni il kit da consegnare ai quattro ragazzi premiati; a loro andrà un buono da 50 euro spendibile in una cartolibreria di Moncalvo. Se i protocolli sanitari lo consentiranno, quanto prima, sarà organizzata anche la cerimonia di premiazione vera e propria presso le scuole moncalvesi.