L’innovazione passa attraverso la storia nei vini della Cantina Bosco Galli (Video)

L’Azienda Agricola Vitivinicola Bosco Galli di Agliano Terme, gestita da Stefano Bologna, da quattro generazioni porta avanti la tradizione della viticoltura e vinificazione, con una vasta gamma di vini tipici del territorio, che nascono dai vigneti distribuiti tra i Comuni di Agliano Terme, Costigliole e Montegrosso d’Asti.

Anche in questo periodo in cui non ci si può spostare si possono degustare comodamente a casa i vini dell’Azienda Bosco Galli, con il servizio di spedizione o di consegna a domicilio. Per scegliere tra la vasta gamma di prodotti si può consultare il sito (per informazioni clicca QUI) o contattare direttamente la cantina a info@boscogalli.it o per telefono allo 0141 954307.

Tra le recenti novità di Bosco Galli, c’è il metodo ancestrale con fondo “Origine”, perfettamente illustrato da Stefano nello speciale dedicato a questo vino realizzato da AcinoNobile.

Volete anche scoprire il Grignolino d’Asti? Eccolo spiegato!

In tutto questo, perché non metterci anche un po’ di leggenda? Cosa possono c’entrare Asterix e Obelix con la Barbera d’Asti d.o.c.g.?

Azienda Agricola Vitivinicola Bosco Galli

Frazione Vianoce, 36

14041 AGLIANO TERME, (AT)

EMAIL: info@boscogalli.it

TEL: 0141 954307