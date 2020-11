Limitazione dei mercati, i commercianti di Asti non ci stanno e preparano una manifestazione pacifica

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei commercianti ambulanti del mercato di Asti.

Vi comunico che sabato 14 novembre alle ore 11.00 è indetta una manifestazione degli esercenti commercio su suolo pubblico in piazza Libertà ad Asti. Siccome riteniamo che il nuovo DPCM del 3 novembre 2020 contenga delle forti incongruenze e diverse restrizioni dedicate solo alla categoria di commercio ambulante, non giustificate da esigenze igienico-sanitarie di limitazione del contagio.

Riteniamo quindi sia fondamentale manifestare queste nostre perplessità in una Pubblica e Pacifica Manifestazione che stiamo organizzando per sabato 14 novembre 2020 in piazza Libertà ad Asti.

Ritrovo alle 10.00 in piazza libertà per la sistemazione dei furgoni e inizio manifestazione alle 11.00. I furgoni si sistemeranno in piazza Libertà.

In sintesi i temi che si tratteranno:

Siccome tutti gli esperti concordano nel ritenere che all’aperto sia molto più difficile il propagarsi del virus COVID-19, non si comprende come sia consentita la vendita di determinati generi presso il commercio fisso e non nei mercati, visti i protocolli che sono stati studiati e a cui ci siamo adeguati

Il ristoro per il blocco dei mercati deve prendere come presupposto il fatturato o le spese vive che tutti i mesi abbiamo e non l’utile

Avere protocolli da seguire per aprire è un ragionamento che siamo disponibili ad assecondare, la pregiudiziale chiusura dei mercati è un approccio errato che, come vediamo dai numeri attuali, non sta portando a risultati utili ed ha l’evidente effetto collaterale di distruggere un tessuto economico e sociale importante per la città.

Il lavoro è, per Costituzione Italiana, un bene di prima necessità!